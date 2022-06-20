ALTIN FİYATLARI 20 Haziran Pazartesi yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Gram altın fiyatları haftayı bin liranın üzerinde kapattı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 20 Haziran Pazartesi günü güncel altın fiyatları tablosu...

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