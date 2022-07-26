Haftaya 986 TL civarında başlayan gram altın Temmuz ayı Fed kararları öncesinde 1.005,00 TL'ye yükseldi. Ekonomi takipçileri ve yatırımcılar sürekli hareketli bir grafik çizen altın fiyatlarında güncel rakamları araştırıyor. Spot altın %0,47 artış ile 987,66 TL olarak güne başladı. Peki, "Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" İşte Piyasalardan canlı rakamlar ile 26 Temmuz Salı Kapalıçarşı altın fiyatları canlı takip ekranı...

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