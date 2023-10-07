Altın alacaklar dikkat! 7 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları
Haftanın piyasalara kapalı olan 7 Ekim Cumartesi gününde altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 7 Ekim Cumartesi gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...
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Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 7 Ekim Cumartesi çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.624,96
1.625,44
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.832,41
1.833,60
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.599,94
2.657,59
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.399,75
10.597,87
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.183,63
5.315,19
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.399,75
10.597,87
- 8
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.535,26
1.632,28