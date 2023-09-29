Altın fiyatları yükseliyor! 29 Eylül 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları canlı alış satış kuru rakamları araştırılıyor. Hafta boyunca ibrenin yukarı yönlü olduğu altın fiyatlarında haftanın son işlem gününde de yükseliş devam ediyor. 29 Eylül Cuma günü gram altın 1.650,79 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte, 29 Eylül 2023 bugün Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı son dakika gelişmeleri...
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Altın fiyatları döviz kuru ve ons altındaki hareketliliğe paralel olarak değer kazanamya devam ediyor. Yatırımcılar için güncel altın fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Eylül 2023 Cuma güncel altın fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.650,54
1.650,79
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ALTIN/ONS FİYATI
1.866,84
1.867,06
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.640,87
2.699,04
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.563,48
10.763,15
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.265,23
5.398,08
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.563,48
10.763,15
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ATA ALTIN FİYATI
11.189,59
11.474,35
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.536,86
1.634,42
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