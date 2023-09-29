Altın fiyatları döviz kuru ve ons altındaki hareketliliğe paralel olarak değer kazanamya devam ediyor. Yatırımcılar için güncel altın fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Eylül 2023 Cuma güncel altın fiyatlarında son durum...

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