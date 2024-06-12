Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! 12 Haziran 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın fiyatları bugün yükseliyor. Yatırımcılar için 12 Haziran Çarşamba bugünkü güncel altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde derledik. İşte, 12 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın fiyatları...
- 1
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve ülkedeki enflasyon verileri öncesinde varlık fiyatlamalarındaki belirsizliğin sürdüğünü kaydederek, bugün yoğun veri gündeminin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizliği artırırken, bugün faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları vermesi bekleniyor.
Analistler, ülkede bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederek, Powell'ın açıklamalarından bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin işaretler aranacağını dile getirdi.
Söz konusu veriler ve faiz kararı öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 57, kasımda ise yüzde 88'te bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ile Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 280 ve 2 bin 250 doların destek, 2 bin 320 ve 2 bin 340 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, anlık altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
- 2
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 407 liradan yaparken; 12 Haziran Çarşamba günü saat 16.00 itibarıyla 2 bin 422 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 935 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 960 TL'den alıcı buluyor.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.421,97
Satış: 2.422,34
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.312,23
Satış: 2.312,58
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.875,15
Satış: 3.960,53
- 6
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.500,60
Satış: 15.793,68
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.725,80
Satış: 7.920,88
- 8
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.500,60
Satış: 15.793,68
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.034,75
Satış: 16.439,52
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.299,57
Satış: 1.714,46
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.207,30
Satış: 2.330,75