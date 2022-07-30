Açıklanan Fed faiz kararı sonrasında altın fiyatları yukarı yönlü ivme kaydediyor. Spot altın yüzde 0,49 artış ile 1.017,60 TL seviyelerinde işlem görürken ons altın yüzde 0,58 artış ile 1.766,35 TL'de güne başladı. Piyasalardan canlı altın fiyatlarını sizler için haberimizde derledik. Peki, 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte canlı altın fiyatları alış satış listesi...

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