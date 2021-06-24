Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair açıklamalarının "güvercin" ile "şahin" tutum arasında gidip geldiğini belirterek, çelişkili açıklamalar nedeniyle devam eden belirsizliklerin ons altında yön arayışının sürmesine neden olduğunu ve işlemlerin dar bir bantta sıkıştığını söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de büyüme ile kişisel tüketim harcamaları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, bugün başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ile Fed üyelerinden gelecek açıklamaların da piyasaların odak noktasında bulunacağını kaydetti.

Analistler ayrıca, teknik açıdan ons altında 1.770-1.785 bandının kırılış yönüne göre hareketlerin belirginleşebileceğini ifade etti.