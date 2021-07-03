Altın fiyatları 3 Temmuz Cumartesi günü ne kadar? Sorusu başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler araştırılıyor. İşte Merak edenler için güncel 3 Temmuz Cumartesi yani bugünkü gram ve çeyrek altın fiyatları son dakika alış-satış tablosunu haberimizde derledik. İşte detaylar...