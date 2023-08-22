Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Yüksel Yıldırım: Transferde kantarın topuzu kaçtı! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Yüksel Yıldırım: Transferde kantarın topuzu kaçtı!

        Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklamalar geldi. İşte Yıldırım'ın açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Transferde kantarın topuzu kaçtı!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un başkanı Yüksek Yıldırım, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "TRANSFERDE KANTARIN TOPUZU KAÇTI"

        Üç büyüklerin transferleri hakkında konuşan Yüksel Yıldırım "Bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe, kantarın topuzunu çok kaçırdılar. Bir baskı oluştu Beşiktaş ve Trabzonspor üzerinde. Başakşehir kötü başladı. Herkeste bir baskı var. Mecburen herkes bütçenin üstüne çıkacak. Öbür türlü ligin kalitesi düşer. Süper Lig'in kalitesini artırmak istiyorsak kaliteli oyuncular gelmeli. Harcama limitleri esnetilsin. Parası olan harcayabilsin. Türk futbolu ilk 10'da bu çok öneml, 6-7'inci olmamız, Portekiz'in peşinde olmalıyız. Adana Demirspor, Ankaragücü, Başakşehir, Samsunspor gibi takımlar... Ligin kalitesini ilk 5'tekiler değil, sonraki 5'li artırırsa Türk futbolu güzel yerlere gelir." açıklamasını yaptı.

        REKLAM

        "BİZ ANLAŞTIK, ACUN ILICALI ALDI"

        Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Yüksel Yıldırım "Acun Ilıcalı'ya söylüyorum, Aston Villa ile 2 oyuncu için anlaşmıştım, ikisini de Acun aldı. Benden rica etti, 'Ağabey yapma' dedi. Onun da başarılı olmasını istiyoruz. Başka oyuncularla görüşüyoruz. İskandinavya'dan oyuncu ile anlaştık, kulübüyle görüşüyoruz. La Liga'dan bir golcüyle görüşüyoruz. Oyuncu çok yakın, bonservis üzerine... Suudi Arabistan etkisi fiyatları çok yukarıda tutuyor, henüz aşağı iniş başlamadı. 1 Eylül'ü bekleyeceğiz, Avrupa'da kapandıktan sonra fiyatlar normale dönsün veya vereceğiz 200-300-500 bin euro fazla para ki oyuncu alalım. Bu matematik ama harcama limitleri de var, dikkatli olmak lazım. Ben iş adamı olarak bakıyorum, Samsunspor bir 'AŞ', denk bütçe yapmak veya minimum açıkla sezonu kapatmak. Süper Lig'de nasıl bir yaşantı içinde olacağımızı öğreneceğiz." dedi.

        "FENERBAHÇE HAK ETTİ!"

        Fenerbahçe maçını değerlendiren Yüksel Yıldırım "Taraftarımız 10 numaraydı. İlk yarıda kafa kafaya denk oynadık. İkinci yarıda bazı eksikler vardı, transferleri tamamlayamadık. Dzeko'nun kafa golünde Alim'in vurdurmaması gerekirdi ama Dzeko da böyle Dzeko oluyor. Son gol için bir şey diyemiyorum. 1-1'i yakalamaya çalışırken yediğimiz bir kontratak. Nerelerimiz eksik gördük. 6 transfer yapacağız dedik, söz verdik. Onları yaptıktan sonra milli maç arasında takım kaynaşacak. Çok daha iyi bir Samsunspor izleteceğiz, söz veriyorum. Samsunspor, defansif anlayışla çıkmayacak hiçbir maça. Bugün yenildik maalesef. Evimizde ilk maçı kaybetmek istemiyorduk. Fenerbahçe hak ettiği 3 puanı aldı, Avrupa'da başarılar diliyorum. Köprünün altından çok sular akacak. Sürpriz sonuçlar alınıyor. Beklenen Samsunspor'u yapacağız." dedi.

        "SÜPER LİG'İN İHTİYACI VAR"

        Samsunspor'un planlaması hakkında konuşan Yıldırım "Bizim hedefimiz 15 bin kombine satmaktı, 10 bine yaklaştık. İnanıyorum transferler geldikçe satışlar devam edecek. Maç bileti de 15 bini geçmişti. 25 bin artı Fenerbahçe seyircisi, localar, protokol... Neredeyse stadyum full kapasiteydi. Taraftarımız muhteşemdi. Gerçekten Süper Lig'i özlemişler. Süper Lig'in Samsunspor'a ihtiyacı var, renk katacağız. Zamanla daha iyi olacağız. Hedefimiz ilk 10. Bunun için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Pile tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Pile tepkisi
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        ABD'den 'Belarus'u terk edin' çağrısı
        ABD'den 'Belarus'u terk edin' çağrısı
        Ölümlü kazada firmaya uyarı yapılmış
        Ölümlü kazada firmaya uyarı yapılmış
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Arda Güler'den müjde!
        Arda Güler'den müjde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Görüşmeler yeniden başladı!
        Görüşmeler yeniden başladı!
        Heykelin bronz parçalarını çaldılar
        Heykelin bronz parçalarını çaldılar
        Dominguez'de Ada'dan rakip!
        Dominguez'de Ada'dan rakip!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Habertürk Anasayfa