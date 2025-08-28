Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Yüksel Yıldırım: Şans bizden yana değildi - Futbol Haberleri

        Yüksel Yıldırım: Şans bizden yana değildi

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 23:22 Güncelleme: 28.08.2025 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Şans bizden yana değildi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, "Futbol şansı bizden yana değildi ama ben takımla gurur duyuyorum." dedi.

        Yıldırım, maçın ardından yaptığı açıklamada, zorlu bir mücadeleden çıktıklarını belirterek "Çok istedik turu geçmek. Çok da güzel mücadele etti takım. Maç sıfır sıfırlıktı ama sonuca bakıp aldanmamak lazım. Maç sonunda Panathinaikos takımı, hocası hepsi acayip mutluydu. Pozisyonlar bulduk. Olmadı bugün. Futbol şansı bizden yana değildi ama ben takımla gurur duyuyorum. Çok güzel mücadele ettiler." dedi.

        "Bizim gücümüz bu kadardı ama yani hep söylüyorum bu sene transfer dönemi gerçekten zor." ifadesini kullanana Yıldırım, "Türk takımları için inanılmaz zor. Biz de en şanslısı Galatasaray. Hiçbir maç oynamadan direkt şampiyondan yine katılıyor. Daha kadrosunu tam kurmadı ama bakın işte Fenerbahçe dün gece Benfica elendi. Çünkü transferleri daha tam yapmamış. Beşiktaş hazırlamamış. Çok kötü bir şekilde yenilmişler. 1-0 evinde. Duydum. Üzüldüm. Kupadan elenmesi kötü oldu bizim ülke puanı için Beşiktaş için. Keşke Konferans Ligi'nde devam etseydi. Bakınca biz iki maçta bir mağlubiyet bir beraberlik almışız. Panathinaikos karşı." değerlendirmesinde bulundu.

        Transferde yabancı kanat oyuncusuyla anlaştıkları bilgisini veren Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

        "İyi de bir oyuncu. Samsunspor'a renk katacak bir oyuncu. Türkiye'ye renk katacak bir oyuncu. İşte bir boşluk daha açabilirsek bilmiyorum bir forvet almak istiyoruz. Sonra da işte Türkiye'den bir Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı bekliyoruz. Öylece transferi kapatacağız gibi gözüküyor. Şimdi bu takım Türkiye için güzel. Pazar günü Trabzon'da çok kora kor bir maç yapacağız. Trabzon'da inanıyorum o maç da çok güzel olacak. Herkese bundan sonra Samsunspor maçlarını seyretmesini tavsiye ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Samsunspor, Panathinaikos'u salladı ama yıkamadı!
        Samsunspor, Panathinaikos'u salladı ama yıkamadı!
        Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı! Solskjaer...
        Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı! Solskjaer...
        Solskjaer'den istifa sorusuna yanıt!
        Solskjaer'den istifa sorusuna yanıt!
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda!
        Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merz: Putin-Zelenskiy görüşmesi olmayacak
        Merz: Putin-Zelenskiy görüşmesi olmayacak
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        7 ilde alevler yükseldi!
        7 ilde alevler yükseldi!
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Habertürk Anasayfa