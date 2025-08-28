Yüksel Yıldırım: Şans bizden yana değildi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, "Futbol şansı bizden yana değildi ama ben takımla gurur duyuyorum." dedi.

Yıldırım, maçın ardından yaptığı açıklamada, zorlu bir mücadeleden çıktıklarını belirterek "Çok istedik turu geçmek. Çok da güzel mücadele etti takım. Maç sıfır sıfırlıktı ama sonuca bakıp aldanmamak lazım. Maç sonunda Panathinaikos takımı, hocası hepsi acayip mutluydu. Pozisyonlar bulduk. Olmadı bugün. Futbol şansı bizden yana değildi ama ben takımla gurur duyuyorum. Çok güzel mücadele ettiler." dedi.

"Bizim gücümüz bu kadardı ama yani hep söylüyorum bu sene transfer dönemi gerçekten zor." ifadesini kullanana Yıldırım, "Türk takımları için inanılmaz zor. Biz de en şanslısı Galatasaray. Hiçbir maç oynamadan direkt şampiyondan yine katılıyor. Daha kadrosunu tam kurmadı ama bakın işte Fenerbahçe dün gece Benfica elendi. Çünkü transferleri daha tam yapmamış. Beşiktaş hazırlamamış. Çok kötü bir şekilde yenilmişler. 1-0 evinde. Duydum. Üzüldüm. Kupadan elenmesi kötü oldu bizim ülke puanı için Beşiktaş için. Keşke Konferans Ligi'nde devam etseydi. Bakınca biz iki maçta bir mağlubiyet bir beraberlik almışız. Panathinaikos karşı." değerlendirmesinde bulundu.

Transferde yabancı kanat oyuncusuyla anlaştıkları bilgisini veren Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"İyi de bir oyuncu. Samsunspor'a renk katacak bir oyuncu. Türkiye'ye renk katacak bir oyuncu. İşte bir boşluk daha açabilirsek bilmiyorum bir forvet almak istiyoruz. Sonra da işte Türkiye'den bir Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı bekliyoruz. Öylece transferi kapatacağız gibi gözüküyor. Şimdi bu takım Türkiye için güzel. Pazar günü Trabzon'da çok kora kor bir maç yapacağız. Trabzon'da inanıyorum o maç da çok güzel olacak. Herkese bundan sonra Samsunspor maçlarını seyretmesini tavsiye ediyorum."