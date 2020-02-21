21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adaylığını sosyal medyadan açıklayan Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, 29 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan olağanüstü kongrede Samsunspor Kulübü Derneği Başkanlığı'na aday olacağını söyledi.
Yüksel Yıldırım'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "29 Şubat 2020'de gerçekleşecek Samsunspor Kulübü Derneği Olağanüstü Kongresi'nde Samsunspor Kulübü Derneği Başkanlığı'na aday olacağımı, kıymetli camiamıza saygıyla duyurmak isterim. Yol arkadaşlarımla birlikte, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. yönetimini ele aldığımızdan beri tek hedefimin camiamızı hak ettiğimiz Süper Lig'e yeniden taşımak ve başarı çıtasını daha yukarı koyarak her zaman zirveye oynayan, Avrupa kupalarında boy gösteren Samsunspor'u var etmek olduğunu defalarca kez tekrar ettim. Artık bu hedefe bir adım daha yakınız. Hayallerimizin bir bir gerçekleşmeye başladığını görüyoruz. Samsunspor, artık çalkantılı günleri tamamen geride bıraktı. Kulüp ve Samsun şehri adeta kenetlendi, tek yürek oldu. Sportif başarıda istikrarı yakaladık ve hedefimize doğru sağlam adımlarla ilerlemeye başladık. Bu hassas dönemde, hayalimizin sonuna kadar gitmek istiyorsak, dernek ile futbol kulübü başkanlıklarının tek ses ve tek yürek olup el ele vermekten başka yolu yoktur" dedi.
Her iki başkanlığın aynı kişinin kontrolünde olması gerektiğine inandığını söyleyen Yıldırım, "Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan Samsunspor Kulübü Derneği Seçimli Olağan Genel Kurulu'na kadar, Samsunspor Kulübü Derneği ile Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş.'nin bütünlüğünü sağlamak için büyük Samsunspor camiasının ve beni ilk günden beri yalnız bırakmayan yol arkadaşlarımın desteğiyle başkanlığa adaylığımı açıklıyorum. 29 Şubat 2020 Cumartesi günü, saat 14.00'de, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda, tüm üyelerimizi Samsunspor'a sahip çıkmaya ve kongreye katılıp oylarını kullanmaya davet ediyorum. Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Samsunspor Kulübü Derneği'nin başkan seçiminin camiamıza şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
Samsunspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu 17 Şubat Pazartesi günü çoğunluk sağlanamadığı için 29 Şubat Cumartesi gününe ertelendi.
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