2. Sayfa programına konuk olan tiyatro ve dizi oyuncusu Yüksel Ünal, eşi Nesrin Ünal ile tanışma hikayesini anlattı.

Oyuncu, eşiyle o dönemlerde ilk defa samimi olmaya başladıkları anı şu sözlerle anlattı:

Burak Özçivit ile bir fotoğrafımı paylaştım Facebook'ta. Altına ne zamandır ilgiyle baktığım, 'Ne kadar güzel' dediğim bir kadın, 'Yüksel abi tanıştırsana' yazdı. Hem 'Abi' diyor, hem 'Burak Özçivit ile tanıştırsana' diyor. Birgün 'Burak mı, ben mi?' dedim. Sonra da devamı geldi.

"GEL OFİSTE BİR KAHVE ISMARLAYAYAYIM"

Eşinin sözleri üzerine Nesrin Ünal, o zamanlar için, "Aslında önceden tanımıştık. Sosyal ağdan arkadaştık. Bir hafta on gün sonra 'Hala yeniliyorsun hala kahve ısmarlamadın' dedi. Benim de bir ofisim vardı, ofis çok kalabalıktı, 'Ee' dedim 'Gel ofiste bir kahve ısmarlayayım' yani hani kalabalık ya... Ne konuşacağım, yani ben tek başıma onunla... Sonra beş dakika sonra geldi" şeklinde konuştu.