Yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti - İZMİR

İnönü Caddesi'ndeki bir apartmanın 5. katında oturan Şevket Yılmaz (85),henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden yola düştü.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.Yılmaz'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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