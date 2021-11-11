Yüksekova 'kuş cenneti'nde yangın

İHA

Birçok kuş türünün yaşadığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Nehil Sazlıkları'nda, bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sazlığın dört bir tarafından devam ederken, bataklık alanlar ekiplerin ilerlemesine zorlaştırıyor.