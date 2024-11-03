Yüksekova'da üç dilde tabela

İlçede giriş çıkışlara asılan tabelalarda 'Hoş Geldiniz' ve 'Uğurlar Olsun' ifadelerine yer verildi.

Yüksekova-Hakkari karayolunda ve Şemdinli-Yüksekova sınırında konulan tabelalarda Türkçe, Kürtçe dilde yazı yazılırken, Yüksekova-Esendere yolunda ise iki dilin yanısıra Farsça da yazıldı.

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Belediye, Türkçe ve Kürtçenin yanı sıra Farsçanın da tabelalarda yer almasıni "İran’dan gelen misafirler için" şeklinde açıkladı.

Benzer bir uygulama Van Belediyesince yollardaki "Önce yaya" uyarıları için yapılmış daha sonra bu yazılar silinmişti.