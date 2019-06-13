Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesine gezi için giden Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü üyeleri, bölgede yürüyüş yaparken öldürülmüş bir dağ keçisiyle karşılaştı.

Dağ keçisinin silahla vurulduğunu belirten Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkanı Kahraman Aytan, “Dağlıca yolunda şelaleye yakın bir yerde ve derenin diğer tarafında vurulmuş bir keçi bulduk. Büyük uğraşlarımıza rağmen bunu yapanları bulamadık ve kimse üstlenmedi. Bu konuda yetkili mercileri göreve davet ediyoruz. Lütfen bu konuyu dikkate alalım. Bu işi yapanları lütfen bulup şikayet edelim” dedi.

Öldürülen dağ keçisinin iki yavrusu olduğunu da belirten Aytan, “Bu yavrular büyük ihtimalle kurda kuşa yem olacak. Hayvanlar annesinin başından gitmiyorlardı. Bunu yapanlara sesleniyorum, bu yaptığınız vahşet, bu yaptığınız katliam ve insanlık dışı bir davranıştır. Bu hayvanların toplam 5-10 kilo eti var. Yazıktır, bunlar doğamızın en güzel varlıklarıdır. Lütfen bu konuda duyarlı olalım” diye konuştu.