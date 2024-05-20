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        Haberler Gündem Güncel Yüksekova'da kaybolan çocuk uyurken bulundu

        Yüksekova'da kaybolan çocuk uyurken bulundu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu arazide uyurken bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 09:19 Güncelleme: 20.05.2024 - 09:19
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        Kaybolan çocuk uyurken bulundu
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        Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karlı köyünde S.D. isimli 4 yaşındaki erkek çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

        Havadan drone ile karadan da komando, JAK, iz takip köpeği ve arama kurtarma köpeği ile arazide arama yapan ekipler, çocuğu köyden yaklaşık 4 kilometre uzakta uyurken buldu.

        Ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        #Hakkari Yüksekova
        #kayıp çocuk
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