Yüksekova'da kaybolan çocuk uyurken bulundu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu arazide uyurken bulundu.
Giriş: 20.05.2024 - 09:19 Güncelleme: 20.05.2024 - 09:19
Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karlı köyünde S.D. isimli 4 yaşındaki erkek çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Havadan drone ile karadan da komando, JAK, iz takip köpeği ve arama kurtarma köpeği ile arazide arama yapan ekipler, çocuğu köyden yaklaşık 4 kilometre uzakta uyurken buldu.
Ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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