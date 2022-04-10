Zehir tacirlerine darbe!

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 3. Piyade Tümen Komutanlığı hudut birliklerinin desteğiyle ilçedeki İran sınırında düzenlenen operasyonda 6 çuval içinde 127 kilogram eroin ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor .