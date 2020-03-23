Yüksekova Adliyesinde koronavirüs tedbirleri - HAKKARİ

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Dünyanın birçok ülkesine yayılan salgına karşı tedbirlerin artırıldığı Yüksekova'da dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda ilçedeki adliye binası ilaçlandı, binanın girişine el dezenfektanları ve görevliler için steril eldiven ile maskeler bırakıldı.Salgınla ilgili bilgilendirici afişlerin asıldığı binaya gelenler, ateş ölçümleri yapılarak içeri alınıyor.