Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Ağustos'ta uygulanan 2021-YÖKDİL/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.