Yüksek yargıda seçim heyecanı

AA

İsmail Rüştü Cirit 23 Mart'ta, Zerrin Güngör ise 20 Mart'ta yaş haddinden emekliye ayrılacak.

Cirit'ten boşalacak başkanlık için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 24 Mart'ta seçim yapılacak.

Yargıtaydaki seçim için şu ana kadar 6 kişi aday oldu. Buna göre, seçimde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu, Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Başkanı Şahabettin Sertkaya, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk ile Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi Abdullah Yaman yarışacak.

Yargıtay Kanunu gereğince adaylardan, üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan yeni Yargıtay Başkanı olacak. İlk üç turda adaylardan biri yeterli çoğunluğu sağlayamazsa üçüncü turda en çok oyu alan iki aday, dördüncü ve beşinci turda yarışacak. Bu turlarda da sonuç alınamazsa başa dönülerek turlara devam edilecek.

- Danıştay'da da seçim yapılacak

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'den boşalan başkanlık için de Danıştay Genel Kurulunca seçim yapılacak. Danıştay'daki seçim için herhangi bir gün belirlenmezken, bu nedenle adaylar da netlik kazanmadı.

Seçimlerde, üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan kişi, yeni Danıştay Başkanı olacak. Seçimlerdeki ilk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak.

Dördüncü oylamada da çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden aday gösterilerek tekrarlanacak. Bundan sonraki üç oylamada sonuç alınamazsa dördüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılacak.

- İsmail Rüştü Cirit'in öz geçmişi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 23 Mart 1955'te doğan İsmail Rüştü Cirit, İzmir Namık Kemal Lisesini bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1978'de mezun oldu.

Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başlayan Cirit, sırasıyla Hakkari, Araklı, Ahlat Hakimliği, Zile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İnegöl Hakimliği, Kadıköy Hakimliği ve Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 19 Temmuz 2004'te seçilen Cirit, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 10 Mart 2011'de Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığı'na, bu görevini sürdürürken 10 Şubat 2015'te Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanlığına seçildi. Cirit, 11 Şubat 2019'daki seçimle bu göreve ikinci kez getirildi. Cirit, evli ve üç çocuk babası.

- Zerrin Güngör'ün öz geçmişi

Zerrin Güngör, 20 Mart 1955'te Kırşehir'de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden 1976'da mezun olan Güngör, Maliye Bakanlığı Vergiler Temyiz Komisyonu Raportörlüğü, Bolu ve Ankara Vergi Mahkemesi üyeliği görevlerinde bulundu.

Güngör, 1985'te Danıştay Tetkik Hakimliğine, 1999'da Danıştay Savcılığına atandı. Danıştay Üyeliğine 12 Haziran 2008'de seçilen Güngör, 12 Haziran 2012'den itibaren Danıştay Başkanvekilliği görevini yürütürken 18 Temmuz 2013'te Danıştay Başkanlığına seçilmişti. Zerrin Güngör, başkanlıktaki 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasının ardından, 11 Temmuz 2017'de yeniden bu göreve seçilmişti. Zerrin Güngör, evli ve iki çocuk annesi.

,Kemal Karadağ