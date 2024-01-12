Yüksek Sadakat'ten 'Yeniköy'e yeni yorum

REKLAM advertisement1

Feridun Düzağaç'ın diskografisinde yer alan şarkıları 'Coverbank' albümünde farklı tarzlardaki müzisyenlerin kendilerine has düzenlemeleriyle yeniden müzikseverler ile buluşmaya devam ediyor.

Feridun Düzağaç'ın 2008'de yayımlanan 'Uykusuza Masallar' albümünden 'Yeniköy', Yüksek Sadakat yorumuyla 'Coverbank' albümünün son şarkısı olarak dinleyici ile buluşuyor. Söz ve bestesi Feridun Düzağaç'a ait olan 'Yeniköy'un yeni düzenlemesi Yüksek Sadakat'e ait.