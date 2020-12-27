Lif oranı yüksek besinler tüketmek sağlığımız için olmazsa olmazlardan biri. Lifli yiyecekler tüketerek hem sağlıklı beslenip hem sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Uzmanlara göre, düzenli olarak günde 25-30 gram lif tüketen kişilerin tüketmeyenlere göre kalp ve damar hastalıkları, diyabet, sindirim sistemi hastalıklarına yakalanma riski oldukça düşük.