Yüksek Mahkeme'den Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına yapılmasını istediği duvar projesi ile ilgili hukuki süreçte önemli bir gelişme yaşandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Savunma Bakanlığı bütçesinden 2.5 milyar dolarlık bir bölümün, güney sınırına yapılması planlanan proje için kullanabileceğine hükmetti.

Başkan Donald Trump kararı "büyük bir zafer" olarak değerlendirdi.

Yüksek Mahkeme'de yapılan oylamada karar, 5'e karşı 4 oy çokluğu ile alındı. Bu karar, California'da federal bir yargıcın, bu amaçla kaynak kullanımını engelleyen kararını da durdurmuş oldu.

California'daki federal yargıç, Kongre'nin Başkan'a, açık bir şekilde duvar yapımında bütçe kaynaklarının kullanılması yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılması planlanan duvar, Trump'ın 2016 yılındaki başkanlık seçimleri öncesi en dikkat çeken vaatlerinden biriydi.

Duvar projesi, Demokrat Partililer tarafından şiddetle eleştiriliyordu.

Yüksek Mahkeme kararı ne anlama geliyor?

ABD Yüksek Mahkemesi'nin onay kararı ile, 2.5 milyar dolarlık bütçe, California, Arizona ve New Mexico eyaletlerini kapsayacak şekilde kullanılabilecek.

Donald Trump, duvar projesi ile yasadışı göçmenlerin sınırı geçmesine ve suça karışan göçmenlere engel olunacağını öne sürüyor.

Trump karar sonrası yaptığı Twitter paylaşımında da bu düşüncesini savundu ve kararı "büyük bir zafer" olarak değerlendirdi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1154883345546928128?s=20

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat partili Başkanı Nancy Pelosi ise kararı eleştirdi ve "Donald Trump'ın askeri kaynakları çalarak, Kongre tarafından reddedilmiş olan, etkisiz bir sınır duvarına harcamasına izin veren Yüksek Mahkeme kararı derin bir hatadır" dedi.

Pelosi sözlerinin devamında, "Kurucu atalarımız, egemenliğin halkta olduğu bir demokrasi tasarladı, krallık değil" değerlendirmesini de paylaştı.

23 milyar dolara ulaşacağı hesaplanıyor

ABD Başkanı Trump, bu yılın başında acil durum ilan ederek, ulusal güvenlik meselesi olarak tanımladığı duvar için 6.7 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Demokratlar ise acil durum ilanının, Trrump'ın anayasa ile belirlenen gücünü aştığı görüşünü savunuyor.

Yapılan hesaplamalara göre ise 2 bin kilometre uzunluğundaki duvar projesi için 23 milyar dolar gerekiyor.

20'ye yakın eyalet, Trump'ın acil durum ilan ile Kongre'yi aşma adımını mahkemelere taşıdı.