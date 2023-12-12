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        Haberler Gündem Eğitim Yüksek lisans ve doktora yapan Gazzeli öğrencilerin öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak

        Yüksek lisans ve doktora yapan Gazzeli öğrencilerin öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak

        Ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin öğrenim ücretinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:57
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        Gazzeli öğrencilerin öğrenim ücretini devlet karşılayacak
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak.

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı'na geçici madde eklendi.

        Buna göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak.

        Öte yandan, 17 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve Türkiye'deki herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücretinin devlet tarafından karşılanacağı bildirilmişti. Bugün yayımlanan karar ile söz konusu uygulamaya yüksek lisans ve doktora öğrencileri de dahil edildi.

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