Yüksek kolesterolün nedenleri nelerdir? Genlerin etkisi var mı?
Yüksek kolesterol, ülkemizde çoğu insanın fazla kilo ve dengesiz beslenmeden dolayı karşı karşıya kaldığı bir tehlikedir. Yüksek kolesterol demek, aynı zamanda kalp krizi riski demektir. Peki, yüksek kolesterolün nedenleri nelerdir? İşte detaylar...
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Vücudunuzun herhangi bir yerinde oluşan morluklar, şişlikler veya başka semptomlar yüksek kolesterolünüz olduğunu işaret ediyor olabilir. Peki, böyle bir risk altında olduğumuzu nasıl anlarız?
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Kolesterol ve yüksek kolesterol nedir?
Kolesterol, kanınızda bulunan doğal bir yağlı maddedir. Karaciğerde üretilir ve yediğimiz bazı yiyeceklerde de bulunur. Kolesterol, vücudumuzdaki hücrelerin sağlıklı kalması için önemlidir.
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Yüksek kolesterol, kanınızda çok fazla kolesterol olduğu anlamına gelir. Buna neden olabilecek birçok şey vardır. Yüksek kolesterolü düşürmek için adım atmazsanız, kalp krizi ve felç riskinizi artırabilir.
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Yüksek kolesterolün nedenleri
Herkes yüksek kolesterol geliştirebilir. Birçok farklı şeyden kaynaklanabilir; bazılarını kontrol edebilirsiniz, bazılarını ise edemezsiniz. Yüksek kolesterole neden olan ve kontrol edebileceğiniz şeyler:
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Yaşam tarzınız:
- Çok fazla doymuş yağ yemek – bu, karaciğerin kolesterolü yok etme yeteneğini azaltır, böylece kanda birikir
- Fiziksel olarak hareketsiz olmak – aktif olmak 'iyi' kolesterol seviyesini yükseltir ve 'kötü' kolesterol seviyesini azaltır
- Sigara içmek - bu, yüksek kolesterol seviyelerine yol açabilir ve atardamarlarınızda katran birikmesine neden olarak kolesterolün atardamar duvarlarınıza yapışmasını kolaylaştırır.
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Yüksek kolesterole neden olan ve kontrol edemediğiniz şeyler:
Yaşınız, cinsiyetiniz ve etnik kökeniniz:
- Yaşlanmak – yaşlandıkça daha yüksek kolesterole sahip olma olasılığımız daha yüksektir
- Erkeklerin yüksek kolesterole sahip olma olasılığı daha yüksektir
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Genlerin etkisi
Genler, ebeveynlerinizden size aktarılan veya miras kalan özelliklerinizi veya karakter özelliklerinizi belirleyen bilgileri taşır.
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Ailesel hiperkolesterolemi (FH), kalıtsal bir rahatsızlıktır, yani doğuştan sahip olduğunuz bir rahatsızlıktır. Genellikle hatalı genler yoluyla ailelerden geçer ve başka risk faktörleriniz olmasa bile çok yüksek kolesterol seviyelerine yol açabilir.
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Genel sağlık durumunuzun yüksek kolesterole etkileri nelerdir?
- Böbrek hastalığı: Böbrekleriniz iyi çalışmadığında, vücudunuzun kolesterolü işleme şekli de değişir ve bu da yüksek kolesterole yol açabilir
- Karaciğer hastalığı: Karaciğerin önemli bir görevi hem kolesterol üretmek hem de onu vücuttan temizlemektir, ancak karaciğer iyi çalışmıyorsa bunu yapmakta zorlanır ve yüksek kolesterol riskinizi artırır
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- Eğer özellikle orta bölgenizde aşırı kilo varsa
- Tip 2 diyabetiniz varsa , yüksek kolesterole sahip olma riskiniz daha yüksektir
- Tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidizm – vücudunuzun yeterli tiroid hormonu üretmemesi)
- Büyüme hormonu eksikliği (büyüme hormonunun yeterli miktarda üretilmemesi).
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Yüksek kolesterolün belirtileri
Yüksek kolesterolün genellikle hiçbir belirtisi yoktur. Ancak tedavi edilmezse kalp krizi ve felce yol açabilir. Genellikle gizli bir risk faktörüdür, yani çok geç olana kadar farkına varmadan gerçekleşebilir. Bu yüzden kolesterol seviyenizi kontrol ettirmeniz çok önemlidir. Ancak, ailesel hiperkolesteroleminiz varsa, yüksek kolesterolün gözle görülür belirtilerini görebilirsiniz. Bunlar şunları içerir:
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Tendon ksantomaları: Ellerinizin eklem yerlerinde, dizlerinizde veya ayak bileğinizin arkasındaki Aşil tendonunda kolesterolden kaynaklanan şişlikler.
Ksantelazmalar: Gözünüzün iç köşesine yakın küçük, sarı kolesterol yumruları.
Kornea arkusu: Bu, gözünüzün renkli kısmı olan irisin etrafındaki soluk beyaz bir halkadır.
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Yüksek kolesterolün tedavisi
Kolesterolünüzü düşürmek için yapabileceğiniz birçok şey var:
- Kolesterolünüzü düşürmenize yardımcı olacak, aynı zamanda daha iyi uyumanıza ve kendinizi daha enerjik hissetmenize yardımcı olacak daha aktif olmanın yollarını deneyebilirsiniz .
- Alkolü azaltabilir ve sigarayı bırakabilirsiniz
- Kalbinize iyi gelen sağlıklı yiyecekleri ve tarifleri denemekten keyif alabilirsiniz.
Kaynak: BritishHeart