Olay, akşam saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi Ömer Namlı Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı inşaatta çalışan Metin Akçal (44) ve Adem Okuyucu (42) iddiaya göre söktükleri kalıbın düşüp, yakından geçen yüksek gerilim hatlarına dokunması sonucu akıma kapıldı. Olayı gören meslektaşlarının haber vermesi sonucu bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı 2 işçiye müdahale etti. Hastaneye kaldırılan işçilerden Metin Akçal hayatını kaybederken, Adem Okuyucu tedaviye alındı.

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