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Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker oldu. Yüksek enflasyon döneminde yatırımcıların tasarruflarını yönetirken nelere dikkat etmeleri gerektiğine yönelik görüşlerini aktaran Peker, fon seçimi yapılırken gözüne alınması gereken temel doğruları açıkladı. Borsa İstanbul ve borsada işlem gören şirketlere ilişkin görüşlerini açıklayan Peker, önümüzdeki dönem hangi sektörlerin potansiyel barındırdığına dair değerlendirmelerde bulundu.

GLOBAL GELİŞMELER NASIL YANSIYACAK?

Ekonomi yönetiminin tercihleri ve global gelişmelerle kur ve enflasyonda oluşan yukarı yönlü bir eğilimin ele alındığı programda global gelişmelerin Türkiye ekonomisine bundan sonraki dönemde yansımasına ilişkin beklentiler dile getirildi.

Yüksek enflasyon nedeniyle servetini veya tasarrufunu enflasyona karşı ezdirmek istemeyen vatandaşların son dönemdeki davranış biçimlerinin ele alındığı Borsada Yatırım programında Peker, "Bu şartlar altında nasıl yatırım yapılmalı? Tasarrufların korunması için temel prensipler ne olmalı?" sorularına cevap verdi.

ÖZEL FONLAR NEDEN KURULUYOR?

Faiz ve kur politikaların nedeniyle gözde olması gereken bir enstrüman haline gelen borsaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peker, son gönlerde yatırım fonları ve özel fonlara karşı gelişen ciddi ilginin nedenlerini da açıkladı. Yatırım fonlarına sağlanan vergi ve diğer avantajların dile getirildiği programda yatırımcının fon yoluyla mı yoksa borsadan hisse alarak mı yatırım yapması gerektiğine dair soruya cevap arandı. Programda emeklilik yatırım fonları ve fon getirileri de masaya yatırıldı.