AA

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.

AA'nın haberine göre; 40 general ve amiralin ise görev süreleri bir yıl uzatıldı.