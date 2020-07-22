Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda general, amiral ve albayların terfi, emeklilik ve atama dosyaları ele alınacak.

Toplantı 1 gün sürecek. Şura'da alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Bu yıl TSK'nın komuta kademesinde bir değişiklik beklenmiyor.