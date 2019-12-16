Yukio Mişima’dan iki kitap

İlk romanı Bir Maskenin İtirafları'yla adını duyuran ve modern Japon edebiyatının en tartışmalı yazarı olarak nitelendirilen Yukio Mişima'nın iki kitabı Can Yayınları'ndan çıktı.

Yukio Mişima

Mişima'nın dört duvar arasında bir dul kadının, yaşadığı evin hizmetçisine duyduğu tutkulu aşkı konu alan romanı 'Aşka Susamış' yazarın hayatı boyunca kalemine rehberlik etmiş sapkın ve saplantılı arzuyu ve sarsıcı şiddeti sahneye koyan, okuru yakalayan ve bırakmayan bir eser.

Romanlarıyla modern Japon edebiyatını şekillendiren Yukio Mişima, ülkesinde aynı zamanda bir öykü ustası olarak da biliniyor. 1952 tarihli 'Yaz Ortasında Ölüm' yazarın uzun eserlerinde resmettiği sahneleri aratmayan on bir minyatürü içeriyor. Kini, cinneti, sapkınlığı, çaresizliği ve erotizmi kendine ve kültürüne özgü bir dinginlik ve durulukla betimlerken, zengin tasvirleriyle gelenekten kopamamış bir Japonya panoraması yaratıyor.