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        Haberler Spor Basketbol STBL Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Emlakjet: 73-83 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Emlakjet: 73-83 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında konuk olduğu Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-73 mağlup etti. Beşiktaş'ın başantrenörü Dusan Alimpijevic, cezalı olduğu için maçı tribünden izledi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 18:23 Güncelleme: 03.02.2024 - 18:23
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        Beşiktaş Alimpijevic'siz kazandı!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-73 mağlup etti.

        Beşiktaş, ilk periyodu 19-3, devreyi de 41-33 önde bitirdi. Üçüncü periyoyodu 70-50 önde giden Beşiktaş, maçı 83- 73 kazandı. Beşiktaş'ın başantrenörü Dusan Alimpijevic, cezalı olduğu için maçı tribünden izledi.

        SALON: Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş

        YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Sibande 10, Muhaymin Mustafa 8, Nate Mason 27, Berke Aygündüz, Bleijenbergh 6, İsmail Karabilen, Pecarski 19, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 3

        BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 5, Needham 12, Mitchell 3, Kerem Kuthan Konan 4, Delgado 7, Berk Uğurlu 20, Yiğit Arslan 10, Berkan Durmaz 2, Samet Yiğitoğlu 7, Allman 13

        1'İNCİ PERİYOT: 13-19

        DEVRE: 33-41

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-70

        5 FAUL: Mitchell (Beşiktaş)

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