Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 10, Upson 6, Lucas 26, Lomazs 13, Hakan Yapar 7, Emircan Koşut 2, Serkan Menteşe, Thomas Akyazılı 6, Sestina 4

Darüşşafaka: Olaseni 10, Caupain 15, Pineiro 3, Doğuş Özdemiroğlu 7, Boothe 4, McCullough 20, Bora Yaşar, Troy Selim Şav, Can Maxim Mutaf, Sinan Güler 5, Ragıp Berke Atar 5

1. Periyot: 19-14

Devre: 35-34

3. Periyot: 57-55

Beş faulle çıkanlar: 36.05 Thomas Akyazılı (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 39.58 McCullough (Darüşşafaka)