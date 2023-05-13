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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 53 - Galatasaray: 78 | MAÇ SONUCU

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol'u 78-53 mağlup etti

Giriş: 13.05.2023 - 15:27 | Güncelleme: ABONE OL
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 53 - Galatasaray: 78 | MAÇ SONUCU
DHA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off mücadelesi veren Galatasaray NEF, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 78-53 yenmeyi başardı.

Ev sahibi Merkezefendi maçın ilk periyodunu 18-14 önde tamamlarken, ikinci çeyrekte toparlanan Galatasaray NEF soyunma odasına 37-30'luk avantajla girdi.

Galatasaray NEF, üçüncü çeyrekte farkı açtı ve durumu 58-39'a getirdi. Son bölümde de Merkezefendi'ye geçit vermeyen sarı-kırmızılılar, salondan galibiyetle ayrıldı.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Fatih Güler

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Arca Tülüoğlu , Nıkos Rogkavopoulos 7, Rathan Mayes 7, Ayberk Olmaz 5, Jonny Hamılton 18, Altan Erol 3, Tomazs Gıelo, Manny Harrıs 13, Doğan Şenli, Bilgehan Diril, Gökhan Aydın

GALATARASAY NEF: Sadık Emir Kabaca 13, Dusan Rıstıc 17, Daron Russell 16, Dylan Ennıs 12, Göksenin Köksal 3, Mahir Ağva, Angelo Caloıaro 2, Muhaymin Mustafa 7, Berke İsmailçebi 2, Sedat Ali Karagülle 3, Egetan Yıldızoğlu 12

1. PERİYOT : 18 - 14

İLK YARI: 30- 37

3. PERİYOT: 39 - 58

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