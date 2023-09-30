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        Haberler Spor Basketbol STBL Yukatel Merkezefendi Belediye: 77 - Galatasaray NEF: 93 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Yukatel Merkezefendi Belediye: 77 - Galatasaray NEF: 93 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Net, Yukatel Merkezefendi Belediye'yi deplasmanda 93-77'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda altı isim çift haneli skor üretirken Daniel Oturu'nun 20 sayısı ise Merkezefendi'ye yetmedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 16:21 Güncelleme: 30.09.2023 - 16:21
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        Galatasaray NEF deplasmanda farklı!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Nef, Yukatel Merkezefendi Belediye deplasmanına konuk oldu.

        Galatasaray, rakibini 93-77 mağlup etti ve yeni sezona galibiyetle başladı.

        Salon: Pamukkale Üniversitesi

        Hakemler: Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı, Kerem Yılmaz

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Robinson 13, Hudson 16, Ömer Yasir Küçük 4, Berke Aygündüz 3, Alihan Demir 4, Bleijenbergh 3, Pecarski 14, Oturu 20

        Galatasaray Nef: Martin 5, Walden 10, İsmet Akpınar 10, Sadık Emir Kabaca 14, Halilovic 9, Samet Geyik 8, Radebaugh 14, Yeboah 9, Buğrahan Tuncer 6, Göksenin Köksal 8

        1. Periyot: 18-25

        Devre: 40-46

        3. Periyot: 56-73

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