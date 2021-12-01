Yukatel Kayserispor: 4 - Alagöz Holding Iğdır FK: 0
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Hakan Karabalcık, Cem Özbay
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek (Dk. 74 İlhan Parlak), Uğur Demirok (Dk. 46 Uzodimma), Hosseini, Yasir Subaşı, Kemen (Dk. 62 Nurettin Korkmaz), Emre Demir (Dk. 74 Mustafa Pektemek), Attamah, Mane (Dk. 62 Mehmet Eray Özbek), Onur Bulut, Gökhan Sazdağı
Alagöz Holding Iğdır FK: Alişan Şeker (Dk. 86 Burak Cemal Çelik), Berkay Öztuvan, İlker Avşar (Dk. 61 Suat Kaya), Muhammet Reis (Dk. 61 İlker Günasalan), Mahsun Çapkan, Savaş Tağa, Arif Morkaya, Abdullah Çelik, Enes Subaşı (Dk. 86 Halil Fatih Açıkgöz), Adem Kıstırak, Batuhan Karadeniz (Dk. 75 Baha Kısacık)
Goller: Dk. 20 Emre Demir, Dk. 43 Gökhan Sazdağı, Dk. 52 ve Dk. 66 Hosseini (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Berkay Öztuvan, Dk. 45+1 Enes Subaşı (Alagöz Holding Iğdır FK)
20. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Onur Bulut'un pasında topla buluşan Emre Demir'in ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
43. dakikada ceza sahası dışından Ramazan Civelek'in şutunda, savunmadan dönen topu iyi takip eden Gökhan Sazdağı, altıpas üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
52. dakikada sağ çaprazdan Yasir Subaşı'nın kaleye gönderdiği sert şutta kaleci topu son anda çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Gökhan Sazdağı, kale önündeki arkadaşı Hosseini'ye aktardı. Hosseini boş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 3-0.
66. dakikada Ramazan Civelek'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasına koşu yaparak giren Hosseini'nin kafa şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-0.
Karşılaşmayı 4-0 kazanan Yukatel Kayserispor, 5. tura çıktı.
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