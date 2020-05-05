Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı futbolcular Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalışma yaptı.

Sosyal mesafe sınırlamalarına uygun olarak gruplar halinde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma, koşu ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.