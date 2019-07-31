Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İtalya İkinci Futbol Ligi takımlarından Palermo'da forma giyen 25 yaşındaki Murawski ile bir yılı opsiyonlu iki senelik sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Ali Çetin de transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hoş geldin Radoslaw Murawski, hedef ilk 5." ifadesini kullandı.