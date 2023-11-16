Yukarı bakmayı unutmayın: Leonid meteor yağmuru bu hafta sonu zirve yapacak!
Leonid meteor yağmuru 17-18 Kasım tarihlerinde zirve yapacak ve bu Cuma, Cumartesi günü erken saatlerde gökyüzünde saatte 15 adet kayan yıldız görebileceğiniz anlamına geliyor
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HAFTA SONU GÖKYÜZÜNE BAKMAYI UNUTMAYIN
Leonid meteor yağmuru 17-18 Kasım tarihlerinde gökyüzünde şölen sunabilir. Cuma ve Cumartesi günü erken saatlerde gökyüzünde kayan yıldızlar görebilirsiniz. Adını takımyıldızı Leo'dan aldan meteor yağmuru için bazı uzmanlar Pazar günü (19 Kasım) ikinci zirve görülebileceğini söylüyor.
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Leonid her ne kadar bu hafta sonu zirve yapacak olsa aslında 3 Kasım'dan 2 Aralık'a kadar aktif olacak. Leonidlerin kaynağı her 33 yılda bir Güneş sistemini ziyaret eden 55P/Tempeş-Tuttle adlı küçük bir kuyruklu yıldız.
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HER YERDEN GÖRÜLEBİLECEK
NASA'ya göre en son ziyareti 1998'de gerçekleşti ve 2031'de geri dönecek. Gökyüzünde gözlendiği nokta Aslan Takımyıldızı'nda yer aldığı için meteor yağmuru Leonid olarak adlandırılıyor.
Leonid meteor yağmuru aynı zamanda Dünya'da görülebilecek en hızlı meteor yağmurlarından biri. Uzay tozları saniyede 71 kilometreye ulaşabiliyor.
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ŞAFAK SÖKMEDEN HEMEN ÖNCE DAHA İYİ GÖZLEMLENEBİLİR
1966 yılında yaşanan Leonif meteor yağmurunda Dünya atmosferine dakikada binlerce meteor düştü. O kadar çok meteor düştü ki adeta yağmur yağıyor gibiydi.
Cuma gününü Cumartesi'ye bağlayan gece ise tüm gökyüzünde izlenebilir. Gece yarısından sonra ve şafak sökmeden kısa süre önce daha iyi bir gözlem yapabilirsiniz.
Kaynak: NASA