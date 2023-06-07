Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Yük treninin çarptığı Arda, ağır yaralandı

Adana'da, demir yolundan yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Arda Özkarlıoğlu, yük treninin çarpması sonucu ağır yaralandı

Giriş: 07.06.2023 - 23:40 | Güncelleme: ABONE OL
Yük treninin çarptığı Arda, ağır yaralandı
DHA

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi.

Demir yolu üzerinden yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı öne sürülen Arda Özkarlıoğlu'na, Mersin yönünde ilerleyen yük treni çarptı.

Kazada ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özkarlıoğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları sona erdi
TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları sona erdi
Kaza yapan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı
Kaza yapan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı
Öğrenci yurdunun güvenlik görevlisi öldürüldü
Öğrenci yurdunun güvenlik görevlisi öldürüldü
Adana'da sulama kanalında traktörle sörf
Adana'da sulama kanalında traktörle sörf

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.