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Yük getiren TIR şoförü araç içerisinde ölü bulundu

İzmir’den demir getiren 41 yaşındaki TIR şoförü araç içerisinde yattığı yerde ölü olarak bulundu. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın üzerinde herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadı.

Giriş: 13.06.2023 - 10:56 | Güncelleme: ABONE OL
Yük getiren TIR şoförü araç içerisinde ölü bulundu
İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesine İzmir’den demir getiren TIR şoförünün araç içerisinde yattığı yerde cansız bedeni bulundu.

Olay, Hatipler Mahallesi 114 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; İzmir Aliağa’dan yüklediği inşaat demirini Manavgat’a getiren Enver Kesici, akşam geç saatlerde demirleri indireceği 114 sokakta bulunan adrese geldi. Yükün sabah indirilecek olması nedeniyle TIR içerisinde yattı. Sabah yükün indirileceği işyeri çalışanının TIR'ın yanına gelerek uyandırmak istediği Enver Kesici’nin(41) uyanmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Enver Kesici’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede şahsın üzerinde herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadı.

Enver Kesici’nin cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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