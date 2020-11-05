Yük gemileri rüzgar nedeniyle güvenli sığınak Sinop doğal limanına demirledi

AA

Bölgede zaman zaman hızı 30 kilometreye kadar çıkan rüzgar, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemileri olumsuz etkiliyor.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yol almakta güçlük çeken gemiler, kentin doğal limanına sığınarak, burada hava şartlarının düzelmesini bekliyor.

Gemiler, hava şartlarının normale dönmesinin ardından tekrar seyre başlayacak.

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, AA muhabirine, gemiler için bu tür durumlarda en güvenli sığınağın her zaman Sinop olduğunu belirterek, "Şu an 30'a yakın gemi burada demirlemiş durumda. Hava şartlarının düzelmesini bekliyorlar." dedi.