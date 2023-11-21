Yük asansörü faciasından acı haber!

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Gaziantep'te, yük asansöründen düşen Oktay Arı'nın (21) hayatını kaybettiği olayda yaralanan kuzeni Volkan Arı (23) da yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Binada su borularındaki tadilatı yapmak için evden eve taşımacılık firmasından asansör çağrıldı.

Binanın garajına kurulan asansör ile Oktay Arı ve kuzeni Volkan Arı, 5'inci kata çıktı. İki kuzen burada çalışırken, iddiaya göre asansörün kapağının açılması sonucu 15 metre yükseklikten düştü.

Oktay Arı

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Oktay Arı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Volkan Arı

Olayda ağır yaralanan kuzeni Volkan Arı ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Volkan Arı, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Bekar olan her iki kuzenin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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