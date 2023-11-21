Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yük asansörü faciasından acı haber!

        Yük asansörü faciasında diğer kuzenden de acı haber!

        Gaziantep'te, su borularındaki tadilat için binanın dışına kurulan yük asansöründen düşerek hayatını kaybeden Oktay Arı'nın ardından olayda yaralanan kuzeni Volkan Arı'dan da acı haber geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:56 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yük asansörü faciasından acı haber!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziantep'te, yük asansöründen düşen Oktay Arı'nın (21) hayatını kaybettiği olayda yaralanan kuzeni Volkan Arı (23) da yaşamını yitirdi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Binada su borularındaki tadilatı yapmak için evden eve taşımacılık firmasından asansör çağrıldı.

        Binanın garajına kurulan asansör ile Oktay Arı ve kuzeni Volkan Arı, 5'inci kata çıktı. İki kuzen burada çalışırken, iddiaya göre asansörün kapağının açılması sonucu 15 metre yükseklikten düştü.

        Oktay Arı
        Oktay Arı

        Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Oktay Arı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Volkan Arı
        Volkan Arı

        Olayda ağır yaralanan kuzeni Volkan Arı ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Volkan Arı, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

        Bekar olan her iki kuzenin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor.

        15 metrede facia! Kapağı açıldı...
        15 metrede facia! Kapağı açıldı... Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri gaziantep
        #asansör
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Eski sevgilisinin ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme!
        Eski sevgilisinin ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Uyuza dikkat! Sıklığı her geçen gün artıyor
        Uyuza dikkat! Sıklığı her geçen gün artıyor
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        Habertürk Anasayfa