Yücel Uçanoğlu'na veda

"SEKTÖRDE DE ÇOK SEVİLİYORDU"



Ayşegül Uçanoğlu, yaptığı açıklamada babasının Türk sinemasının en çok film çeken yönetmenlerinden biri olduğunu belirterek, "300'e yakın sinema filmi ve birçok televizyon dizisi vardı. Gördüğünüz gibi sektörde de çok sevilen ailemizin büyüğü, biricik babamız. Herkes haklarını helal etsin, ruhuna Fatiha okusun. Nur içinde yatsın inşallah" dedi.