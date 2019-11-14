Yücel'den Parlak'a tebrik

Kerki Solfej ile Bal Porsuğu Tiyatrosu'nun ortak yapımı olan, Bülent Emrah Parlak tarafından sahnelenen, Murat Eken'in yönettiği 'Bülent Beyin Hikâyesi' Tim Show Center'da sahnelendi. Oyunu izleyen Uğur Yücel, Bülent Emrah Parlak'ı kutladı. Yücel, oyun hakkında şunları söyledi; ''Zekice hazırlanmış bir oyun. Emeği geçen herkesi tebrik etmek lazım. Bülent'in performansı da oldukça başarılı ve bu ikisi bir araya geldiğinde gülmek kaçınılmaz oluyor. Genç nesillerin böylesine güzel oyunlara imza atıyor olması tiyatro adına gurur veriyor bana'' ifadelerini kullandı.

Uğraş Güneş tarafından kaleme alınan ve 'Sine - Tiyatro' tekniğiyle sahnelenen oyunda Barış Arduç, Burcu Biricik, Erdem Baş, Ersin Korkut, Gülhan Tekin, Murat Eken, Haki Biçici, Melis Birkan, Onur Buldu, Sarp Apak, Şahin Irmak ve Uğur Bilgin birer organa hayat veriyor.