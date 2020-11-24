Yüce Divan'da yargılanan eski Danıştay üyelerinin ilk duruşması tamamlandı

AA

Duruşmaya verilen aranın ardından heyet başkanı Hasan Tahsin Gökcan, ara kararları açıkladı. Buna göre, FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis cezası verilen eski Danıştay üyesi Hamza Eyidemir'in, gelecek duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verildi.

Suçtan zarar gördüğü belirtilen, meslekten ihraç edilen ve açtığı dava sonucu göreve iade edilen hakim Gülay Tezcan'ın, çağrı kağıdıyla duruşmaya çağrılmasına hükmedildi.

Danıştay Başkanlığına yazı yazılarak, Kimse Yok Mu Derneği ile ilgili kararın imza sürecinin sorulması, kararların üyeler tarafından hangi tarihlerde imzalandığı, imzalarda gecikme yaşanıp yaşanmadığı hususlarında bilgi istenmesi kararlaştırıldı.

Sanık Galip Tuncay Tutar'a savunmasını hazırlaması için süre veren heyet, avukatı bulunmayan Tutar'a Ankara Barosu'ndan avukat görevlendirilmesi için yazı yazılmasına karar verdi.

Heyet, Bülent Olcay'ın, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru dosyasının, bu davada bekletici mesele yapılarak durma kararı verilmesi talebini reddetti.

Duruşma, 16 Şubat 2021'e ertelendi.