YTÜ öğrencileri, İdlib şehitlerini andı

AA

Ellerinde Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarını taşıyan öğrenciler, Davutpaşa Kampüsü'nde düzenledikleri yürüyüş boyunca "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar" şeklinde sloganlar attı.

Öğrenciler adına açıklamayı Ufuk Muhammet Deveci okudu.

Türkiye'nin gerekli karşılığı vermek için operasyon başlattığını dile getiren Deveci, "Değerler Eğitimi Topluluğu öncülüğünde kin yutarak toprağa verdiğimiz nice şehidimizi anmak ve Bahar Kalkanı Operasyonu'na giden yiğitlerimize bir nebze de olsa destek olmak için toplandık." dedi.