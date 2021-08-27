YTB, Türk Dünyası Genç Liderler Programı'na katılan öğrencileri ağırladı

YTB'nin Hamamönü ofisinde gerçekleştirilen etkinliğe YTB Başkanı Abdullah Eren, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Avazbek Hacımahmetov, diplomatlar, katılımcı öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
- "Türkiye ile Türk Dünyasının, Türkistan coğrafyasının ve hususen Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ın ilişkilerinin gelişmesini istiyoruz"
Etkinlikte konuşan Eren, Türki Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını kazanmalarının 30. yıldönümü sebebiyle birçok etkinlik düzenlediğini belirterek, YTB olarak 3 ay çevrimiçi eğitim vermek üzere Türk Dünyası Genç Liderler Programı'nı düzenlemeye karar verdiklerini ifade etti.
Bu programı çok önemsediklerini dile getiren Eren, "Türkiye ile Türk Dünyasının, Türkistan coğrafyasının ve hususen Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ın ilişkilerinin gelişmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.
Eren, Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkilerinin son dönemde epey ilerlediğine vurgu yaparak, Türkistan coğrafyası ile de ikinci 30 yılda ilişkilerde ayrı bir seviyeye erişmesini arzuladıklarını dile getirdi.
Türkistan coğrafyasının Türk tarihi ve kültürü için önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Eren, bu sebeple Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ı ayrı sevdiklerini ve Türk insanının da bu ülkeleri daha yakından tanımasını ve ilişkilerin gelişmesini istediklerini aktardı.
Eren, "Türk Dünyasından 500 öğrencimiz var. Sadece Türkistan coğrafyasından değil Kırım Türkleri, Ahıska Türkleri, Karapapaklar, Terekemeler, Azerbaycanlı kardeşlerimize ve Balkanlarda yaşayan soydaşlarımıza burs veriyoruz." diye konuştu.
Bu programın benzerini Balkanlardaki Türkler ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Eren, bu program ile birleştirerek dünya üzerindeki Türk gençlerinin birbirlerini tanımalarını istediklerinin altını çizdi.
Büyükelçi Ömüraliyev, YTB'ye böyle önemli bir programı düzenlediği için teşekkür ederek, ilerleyen dönemde de benzeri programların devam etmesini arzuladıklarını belirtti.
Hacımahmetov ise ülkelerinin gelecekleri olan Türk Dünyasının gençlerini bir araya topladığı için YTB'ye ve Başkan Eren'e teşekkürlerini ileterek, birincisi olması sebebiyle bu programın gönüllerde ayrı bir yer edineceğini dile getirdi.
Etkinlik, katılımcı öğrencilerin programa ilişkin görüşlerini paylaşması, katılımcıların sertifikalarını alması ve mini bir konserin ardından sona erdi.
- Türk Dünyası Genç Liderler Programı
YTB'nin, bağımsızlıklarının 30. yılını kutlayan Türk Cumhuriyetlerinden gençlere yönelik faaliyetleri devam ediyor.
"Dilde, Fikirde ve İşte Birlik" sloganından hareketle 2021 yılında Avrasya Gençlik Okulu'nu açan YTB, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan seçilen 105 öğrenciye, program dahilinde uzman kişilerin katılımıyla çeşitli alanlarda 3 ay seminer vermişti.
Avrasya Gençlik Okulundan 36 öğrenci İstanbul, Ankara ve Bursa'daki tarihi, kültürel yerleri görmek ve çeşitli etkinlere katılmak üzere "Türk Dünyası Genç Liderler Programı" kapsamında Türkiye'ye gelmişti.
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