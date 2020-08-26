YTB'nin "Türk Diasporası Medya Ödülleri" yarışmasının başvuru süresi 18 Eylül'e uzatıldı

YTB'den yapılan açıklamaya göre, daha önce 17 Ağustos olarak açıklanan son başvuru tarihi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 Eylül'e uzatıldı.
Kısa film, senaryo, dosya haber, yeni medya ile fotoğraf kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışmayla medya alanında çalışmalar yapan Türklere destek olmak ve çalışmaları teşvik etmek hedeflenirken yeni yeteneklerin de keşfedilmesi amaçlanıyor.
Yeni yeteneklerin Türk diasporasına kazandırılmasını da hedefleyen yarışmaya en az 7 yıldır yurt dışında ikamet etmiş, Türk kimliği ya da mavi kartı bulunan Türkler "basvuru.ytb.gov.tr" adresinden başvurularını yapabilecek.
Katılımcılar yarışma şartnameleri ve yarışmaya ilişkin diğer detaylı bilgilere "www.ytb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
- Birinciye 25 bin lira ödül
YTB ayrıca kısa film kategorisinde birincilik kazanan katılımcılara 25 bin lira, senaryo yarışması birincisine 15 bin lira ödül verileceğini duyururken, dosya haber, yeni medya ve fotoğraf kategorilerinde birinci olanlar ise 10 bin liralık ödül kazanacak.
Dereceye giren diğer çalışmalara ise 20 bin lira ile 5 bin lira arasında değişen ödüller verilecek.
Yarışmada her kategoride ilk 10’a giren toplam 50 aday, mesleğin uzman ve duayen isimlerinin eğitimci olarak yer alacağı Diaspora Medya Akademisine katılım hakkı elde edecek.
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