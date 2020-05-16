YTB, Kovid-19 sürecinde 14 ülkede 165 bin 559 vatandaşa yardım eli uzattı

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sürecinde yurt dışındaki Türk vatandaşlarını yalnız bırakmayan Başkanlık, yürüttüğü destek ve iş birliği programıyla dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı.
Bu bağlamda, gıda paketleri, kira, elektrik ve gaz faturaları desteği, hijyen ürünleri, maske ve koruyucu ekipman üretimi ile eğitim ve medya içeriği oluşturma alanlarına kadar geniş yelpazede mali destek sağlayan YTB, bugüne kadar 14 ülkede toplam 165 bin 549 vatandaşa yardımda bulundu.
Ayrıca, salgının ciddi boyutlara ulaştığı ülkelerde hijyen ürünlerine erişemeyen vatandaş ve kurumlar için maske ve önlük üretimlerini destekleyen YTB, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ise ihtiyaç sahiplerine gıda malzemelerinin ulaştırılmasını sağladı.
- 63 proje desteklendi, 76 bin 600 maske üretildi
"Diaspora Kovid-19 Destek ve İş Birliği Proje Programı" ile 63 projeye destek sağlayan Başkanlık, sağlık sistemlerinden dolayı temel hijyen malzemelerine dahi erişmekte zorluk çeken ülkelerin salgınla mücadele çalışmalarına da katkı sağladı.
YTB, kar amacı gütmeksizin maske, sıvı geçirmez tulum, koruyucu yüz spreyi ve dezenfektan bağışı gerçekleştirdi ve bu süreçte 6 bin 150 önlük-eldiven ve 76 bin 600 maskenin üretilmesi ile ilgili ülkelerin sağlık kuruluşları ve ihtiyaç sahibi kişilere dağıtımına destek sağladı.
- 24 bin 300 iftar yemeği verildi, 10 bin 47 koli gıda ve hijyen kolisi dağıtıldı
Sokağa çıkma yasağının aylar sürdüğü ülkelerde temel gıda malzemelerine ulaşamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan YTB, ramazan ayının gelmesiyle de iftar ve sahurlar için kumanyalar hazırlattı.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Türk STK'lar aracılığıyla, 10 bin 47 gıda ve hijyen kolisi yardıma muhtaç ailelere teslim edilirken, 24 bin 300 iftar verildi.
Kovid-19 salgını sürecinde yoğun çalışan sağlık çalışanları, polis ve itfaiye erlerini de unutmayan YTB, bu kapsamda, Türk STK'lar tarafından yapılan ziyaretleri destekleyerek, moral amaçlı hediyeler sunulmasını sağladı.
Öte yandan, bakım evleri ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlar ziyaret edildi ve bu ziyaretlerde 9 bin 107 hediye takdim edildi.
Destek programı kapsamında yapılan yardımlar, ABD, İngiltere, Hollanda, Danimarka, İsveç, İsviçre, Avusturya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC),Fransa, Belçika, İtalya, Almanya, Avustralya ve Finlandiya'da gerçekleştirildi.
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